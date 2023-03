Live vom Klimastreik in der Landeshauptstadt

Am Freitag steht der globale Klimastreik an. Auch vor dem Landhaus in Bregenz wird demonstriert. VOL.AT berichtet live.

Vor dem Landhaus in Bregenz wird am Freitagvormittag wieder fürs Klima gestreikt. In den vergangenen Jahren des Klimaprotests sei eigentlich schon genug gesagt worden, so Fridays for Future Vorarlberg.

Aktivisten fehlen die Worte

Angesichts der Pläne, den Bau von Projekten wie der S18 und der Tunnelspinne voranzutreiben, fehlen den Aktivisten die Worte. Daher demonstrieren sie mit einem bedeutungsstarken gemeinsamen Schweigen. Davor gibt es Reden von Fridays for Future und Parents for Future. Auch Extinction Rebellion Vorarlberg nimmt am Klimastreik teil.

