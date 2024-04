Wie viele Sexualpartner haben die Österreicher?

Diese pikante Liste wirft einen Blick in die Betten der Welt: In welchem Land haben die Menschen die meisten Sexualpartner im Laufe ihres Lebens?

Die Website "World Population Review" hat in Bezug auf diverse Studien und Umfragen ein Ranking von 46 Ländern erstellt, welches sich auf die Anzahl der Sexual-Partner der Menschen in verschiedenen Ländern bezieht.

Welche Länder führen und wo platziert sich Österreich?

Auch Österreich ist in diesem Ranking vertreten. Die Ergebnisse im Detail:

Auf Platz 1 in der Rangliste befindet sich die Türkei. Mehr als 14 verschiedene Sexual-Partner sollen die Menschen in der Türkei im LAufe ihres Lebens im Durchschnitt haben. Neben der Türkei sind auch Australien (13,3), Neuseeland (13,2) und Island (13) weit oben gelistet.