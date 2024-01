Stundenlanger Sex und ein verbotener Schrank - Heidi Klum packt aus!

In einem aufschlussreichen Gespräch mit der Podcast-Gastgeberin Alex Cooper gab das Supermodel Heidi Klum seltene Einblicke in ihr Privatleben und überraschte mit pikanten Details.

Model-Ikone Heidi Klum zeigte sich in der neuesten Episode des beliebten US-Podcasts "Call Her Daddy" von einer sehr persönlichen Seite. Während des Gesprächs mit der Moderatorin Alex Cooper, die bekannt dafür ist, ihren Gästen intime Einblicke zu entlocken, sprach Klum über verschiedene Aspekte ihres Lebens.

Überraschende Kindheitserinnerung von Tochter Leni

Besonders bemerkenswert war die Beteiligung von Heidis Tochter Leni per FaceTime, die eine Anekdote aus ihrer Kindheit teilte. Sie erzählte, wie sie als jüngeres Mädchen den "Sex-Schrank" ihrer Mutter entdeckte und diesen mit Freunden durchstöberte, was bei ihrer Mutter für Verärgerung sorgte. „Ja, als ich jünger war. Ich dachte, es wäre die coolste Sache überhaupt, den mit meinen Freunden zu durchstöbern. Ich dachte: ‚Mama, WAS IST DAS?‘ Ich hatte wirklich keine Ahnung, was es war“, schildert Leni.