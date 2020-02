Wer mehr Sex-Partner hat, erhöht sein Krebs-Risiko

Eine Studie kommt zum Schluss: Wer mehr als zehn Sexualpartner hat, erhöht sein Krebs-Risiko dramatisch. Frauen sind dabei wesentlich stärker gefährdet als Männer.

Die Wissenschafter der Anglia Ruskin University befragten mehr als 5700 Männer und Frauen und kamen zum Ergebnis, dass Menschen, die häufig ihre Partner wechseln, ihr Krebs-Risiko verdoppeln. Die Studie lässt sogar vermuten, dass reifere Frauen, die mit mehr als zehn Partnern Geschlechtsverkehr hatten, mit 91 Prozent höherer Wahrscheinlichkeit an Krebs erkranken als Damen, die nur einen Sexual-Partner in ihrem Leben hatten. Für Männer scheint das Risiko etwas geringer zu sein, sie erhöhen ihr Krebs-Risiko "nur" um 69 Prozent.

Infektionen könnten Grund für erhöhtes Risiko sein

Das Durchschnittsalter der Teilnehmer betrug 64 Jahre und fast drei von vier waren verheiratet. Ungefähr 28,5 Prozent der Männer gaben an, 0 bis 1 Sexualpartner gehabt zu haben, 29 Prozent gaben an, 2 bis 4 gehabt zu haben, jeder Fünfte (20 Prozent) gab 5 bis 9 Partner an und 22 Prozent gaben 10 oder mehr an. Die entsprechenden Zahlen für Frauen lagen bei 41, 35,5, 16 und knapp 8 Prozent.