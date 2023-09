Wie stehen die Geschäfte in der Innenstadt Dornbirn zur Messepark-Erweiterung?

"Erweiterung sehe ich neutral"



Auch kritische Stimmen unter den Geschäftsleuten

Im Interview betont Spiegel ihre Bedenken: „Eine Erweiterung des Messeparks kann dazu führen, dass in der Stadt Dornbirn nach dem Umbau weniger los ist." Sie vertritt den Standpunkt, dass der aktuelle Messepark bereits alles bietet, was die Menschen benötigen und ihm an nichts fehlt.

"In den letzten Jahren durchlebte der Einzelhandel in Dornbirn einige schwierige Zeiten. Zahlreiche Geschäfte mussten aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten schließen", erklärt die Unternehmerin gegenüber VOL.AT. In Anbetracht dieser Entwicklungen zeigt sich Spiegel enttäuscht darüber, dass man dennoch erhebliche Summen in den Ausbau des Messeparks investiert. Ihrer Meinung nach sollte das Leben und Geschäft in der Innenstadt, vor allem in der charmanten Fußgängerzone, stärker gefördert werden.