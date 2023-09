Messepark-Erweiterung: "Handelsstandort muss Akzente setzen"

Marco Tittler, Landesrat für Raumplanung und Baurecht, war am Montag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Landesrat zufrieden

„Das Abstimmungsergebnis mit 10:3 ist ein deutlich Positives. Man hat erkannt, dass man für den Handelsstandort Vorarlberg Akzente setzen muss. Das ist keine Frage EKZ gegen Ortszentren, es werden auch in Zentren weiterhin Investitionen gemacht“, sagt Landesrat Marco Tittler in einer ersten Reaktion den VN. Auch in Vorarlberg LIVE gegenüber Moderator Joachim Mangard sieht er angesichts der polarisierenden Meinungen ein gutes Gesprächsklima in der Beiratssitzung.