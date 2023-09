Braucht's das? Vorarlberger mit gespaltener Meinung zur Erweiterung

Dornbirn befindet sich im Wandel. Die geplante Erweiterung des Messeparks in Dornbirn sorgt für Gesprächsstoff. Was sagen Vorarlberger zur Messepark-Erweiterung? Wir haben uns in der Dornbirner Innenstadt umgehört.

Die geplante Erweiterung des Messeparks in Dornbirn hat in den letzten Wochen die Region in Atem gehalten. Nun hat der Raumplanungsbeirat des Landes mit einer deutlichen Mehrheit für das Vorhaben gestimmt. Während diese Entscheidung bei einigen auf Zustimmung stößt, sehen andere das Herz von Dornbirn in Gefahr. VOL.AT hat sich auf den Straßen der Dornbirner Innenstadt umgehört.