Wie sicher ist Vorarlberg, Herr Landesrat Gantner?

Die Festnahme eines 16-jährigen Irakers in Feldkirch sorgte für Aufsehen, pöbelten doch rund 50 junge Migranten gegen die Polizei. VOL.AT sprach mit dem Sicherheitslandesrat über illegale Einwanderung, Reibungspunkte und die Personalsituation bei der Polizei.

Vor Kurzem kam es in Feldkirch zu einer Auseinandersetzung zwischen einer rund 50-köpfigen Gruppe von Migranten, die sich aufgrund der Identitätsfeststellung eines 16-jährigen Irakers mit der Exekutive angelegt haben. Die Bilder und das Video erinnern teilweise an die Silvester-Ausschreitungen in ganz Deutschland, die für Schlagzeilen sorgten.