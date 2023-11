„Wie Furtgoh früher war“

WANN & WO präsentiert das Programm des neuen Clubs „Lexi‘s“ in Bregenz. Betreiber Veli Fidan will die „gute alte Clubkultur“ wieder aufleben lassen.

Unter der Leitung von Nightlife-Gastronom Veli Fidan ist in den Räumlichkeiten des ehemaligen Nachtigall ein Ort entstanden, wo die Nacht zum Leben erwachen und die Clubszene in der Region neu gestaltet werden soll. „Wir haben uns für das Lexi’s in Bregenz ein Konzept überlegt, mit dem wir dem Nightlife und der Clubszene wieder Leben einhauchen wollen“, erklärt Veli.

Freitags Clubnights

Die Reise in die Welt des Tanzes und der Musik beginnt schon am Donnerstag mit speziellen Tanz­abenden. Doch der Freitag verspricht ein besonderes Erlebnis: Die Clubnight entführt die Gäste auf eine Zeitreise durch die Musik der 80er, 90er und 2000er Jahre. „Die Leute gehen nicht mehr auf gut Glück in Lokale und erwarten sich auch mehr als die üblichen 08/15-Partys“, so Veli. Er hat erkannt, dass das Verlangen nach einzigartigen Erlebnissen wächst und möchte diesem Bedürfnis mit einem vielseitigen Programm gerecht werden.

Samstags Party like Gatsby

Samstagabende im Lexi’s sind ein Fest für die Sinne. Jeder erste Samstag im Monat entführt die Gäste in die Welt der elektronischen Musik, während der zweite Samstag unter dem Motto „2001 Odysseys“ die Hits der 2000er Jahre feiert. Der dritte Samstag ist der „Freien Klub Kultur“ gewidmet und der letzte Samstag im Monat verspricht eine rauschende Party im Stil des Großen Gatsby. „Shows, Live-Acts, Comedy, Bands oder Clubabende mit speziellen Mottos sollen unsere Gäste motivieren, den Alltag mal hinter sich zu lassen und auch wieder richtig zu feiern und zu tanzen, als gäbe es kein Morgen“, sagt Veli.

Freude am Leben

Veli und sein Team sind nicht nur daran interessiert, einen Ort zum Feiern zu schaffen, sondern auch eine Gemeinschaft, die die Leidenschaft für Musik und Tanz teilt. Seine Vision geht über das typische Cluberlebnis hinaus und zielt darauf ab, den Menschen eine Pause vom Alltag zu bieten und sie dazu zu ermutigen, die Freude am Leben zu feiern. „Wir möchten Clubatmosphäre mit Klasse bieten und die guten alten Zeiten wieder aufleben lassen – so wie Furtgoh früher war“, betont er. Durch die Wiederbelebung des alten Gefühls der Freiheit und des Feierns hofft er, den Besuchern im Lexi‘s unvergessliche Nächte zu bereiten. In der Factbox präsentiert W&W, welche Events im in neuen Club bis Jahresende noch geplant sind.

Events im Lexi's 18.11. This is the Beginning

Die Eröffnung macht Lust auf die kommenden Veranstaltungen des Clubs. Von Gatsby bis Russ Meyer, von 2001 Odyssee bis FKK und vielen Live Acts und Special Appearances 25. 11. Lexi's House Vibes

House / Deep House / melodic techno Live Acts Violine / Percussion/ Vocal/ Saxophone 2. 12. Russ Meyer's Supervixens

Die Partynacht ganz im Zeichen des Old School House mit super Laune und Live Acts 9.12. 2001 Odyssee

Die Partynacht der 2000er Musik. Party Hard und Live Acts 16.12. FKK - Freie Klub Kultur

Alles ist möglich House / Dance House / Techno Mit Live Acts 23. 12. Feliz Navidad

Latin Christmas Party Mit latin vibes all night long 25. 12. The Great Gatsby X-MAS Party

Feiere mit Gatsby und seinen Freunden Live Acts / Burlesque Shows / Elektro Swing beats Dress Up Like Gatsby 30. 12. Lexi's House Vibes

31. 12. One Night with Lexi

Die Silvester Party

Mit Party Musik die ganze Nacht

Und Live Acts All Night Long