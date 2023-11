Gewinne Tickets für die Eröffnung des Lexi's in Bregenz!

Die Eröffnung des neuen Clubs Lexi's in Bregenz steht vor der Tür! Morgen Abend startet das Team von Veli Fidan unter dem Motto "This is the Beginning" durch!

Mit WANN & WO und VOL.AT hast du jetzt die Chance, dabei zu sein: Es werden 5x2 Tickets für die große Eröffnungsnacht verlost! Mit dem Kennwort "LEXIS" kannst du auf Wann & Wo | Gewinnspiel (wannundwo.at) teilnehmen. Nutze die Gelegenheit, die erste Nacht im Lexi's mit einer Begleitperson zu erleben und sei Teil des aufregenden Beginns!

Die Gewinner werden am Samstag per E-Mail verständigt.

self all Open preferences.