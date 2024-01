Wie die Schweiz von internationaler Korruption profitiert

Mehr als 400 Millionen Euro sind in nur vier Jahren in die Schweizer Staatskasse geflossen.

Korruption auf globaler Bühne

Die Schweiz, ein Land, das für seine Neutralität und seine strengen Bankgeheimnisse bekannt ist, befindet sich nun in einer ungewöhnlichen Position. Wenn korrupte Beamte weltweit Gelder unrechtmäßig erlangen und diese auf Schweizer Bankkonten deponieren, kann die Schweizer Justiz diese Mittel beschlagnahmen. Interessanterweise werden diese Gelder nicht immer an das Ursprungsland zurückgegeben, sondern fließen teilweise direkt in den schweizerischen Staatshaushalt.