Vorarlberger Taxifahrer reicht es: Ljubisa Marinovic zeigt Schweizer Fahrgast an

Fahrgast steigt ins falsche Taxi

Gegenüber "Blick.ch" schilderte der betreffende Fahrgast das Geschehen so: Am 10. Dezember um 5 Uhr morgens stand er am Bahnhof St. Margrethen. Da er kein Schweizer Taxiunternehmen erreichen konnte, googelte er und stieß dabei auf "Taxi Luki". Der Taxler habe seinen Anruf entgegengenommen und verlangt, dass er die lange Fahrt nach St. Gallen per WhatsApp quittiere. Nach den versprochenen 10 Minuten tauchte ein Taxi vor dem Schweizer auf. Er stieg ein – jedoch nicht bei "Luki", sondern bei einem anderen Unternehmen. Nach 20 bis 30 Minuten habe sich der Taxifahrer per WhatsApp gemeldet und ihm vorgeworfen, ins falsche Taxi gestiegen zu sein.