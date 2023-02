Wie der Vater, so der Sohn ... Innauer-Erbe mit Club-DNA

Mit gerade mal 14 Jahren zeigt DJ Soundboi alias Marlon Ebner großes Geschick an den Turntables und führt die Vakanz-Tradition als Sohn von Sigi Innauer in die nächste Generation.

Der Club Vakanz erstrahlt in neuem Glanz. Oder in alter Pracht, zumindest in den privaten Räumlichkeiten eines legendären Szenegastronomen. Nach dem Rückzug von Sigi Innauer aus dem Vorarlberger Nachtleben lässt nun sein jüngster Spross Marlon die Platten drehen, im Keller des Elternhauses, stilecht und mit jeder Menge Equipment aus den ehemaligen Clubs seines Seniors.