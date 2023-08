Wie der "Mobile Rabauken Shop" ein fixes zuhause fand

Nachdem sie sich vor eineinhalb Jahren mit dem "Mobilen Rabauken Shop" selbst verwirklichte, hat Sabine Hirsch aus Feldkirch nun einen fixen Standort gefunden.

Sabine Hirsch mit ihren Kindern vor dem Haus.

Ein naheliegender Standort

Für die Feldkircherin war schon lange klar: Sie möchte auch einen fixen Standort für ihren "Rabauken Shop" eröffnen. Die Suche nach einem passenden Geschäftslokal gestaltete sich schwieriger als gedacht. Für Hirsch war dabei die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wichtig. "Wir haben jetzt lange gesucht nach einem Standort, der sich mit Familie und allem machen lässt", erklärt sie im VOL.AT-Gespräch. Nun ist der Standort gefunden. "Das lustige ist immer, das naheliegendste, an das man am wenigsten denkt, ist immer das Beste", meint Hirsch. Hinter ihrem Haus in der Rhetikusstraße in Tosters hat sie kurzerhand ein schönes Gartenhaus aufgestellt, in dem der "Rabauken Shop" untergebracht ist.

Hirsch mit ihren Kindern im Rabauken Shop. ©VOL.AT/Mayer

In ihrem Shop bietet sie viele verschiedene und ausgewählte Produkte. ©VOL.AT/Mayer

Von Futter über Spielzeug bis hin zu Tierurnen gibt es viel zu entdecken. ©VOL.AT/Mayer

Direkt vor der Haustüre

Das Sortiment kann durch den festen Standort größer präsentiert werden als vorher, wie sie erklärt. Bislang war die Unternehmerin mit dem Kleinbus und einem großen Koffer voller Produkte unterwegs. Dieser Koffer sei nun langsam zu klein geworden, meint Hirsch und lacht. Auch kamen immer mehr Kunden dazu. Von Leinen über spezielles Futter für Katzen und Hunde, über Leckerlis und Spielzeug bis hin zu Tierurnen aus Holz bietet sie in ihrem kleinen feinen Geschäft alles an, was Hund und Katze brauchen. Entstanden ist somit eine Art Tante-Emma-Laden für Tierbedarf. Die Lage direkt vor ihrer Haustür macht sie flexibler. "Du kannst während der Öffnungszeiten jederzeit vorbeikommen. Sollte ich nicht heraußen sein, klingelst du kurz", erklärt Sabine Hirsch das System.

Sabine hat selbst drei Hunde. ©VOL.AT/Mayer

Ihr Sohn hilft mit beim Etikettieren. ©VOL.AT/Mayer

Hochwertige Qualität und besondere Produkte

Der Shop sei zwar, was die Quadratmeterzahl angehe, klein, meint Hirsch, es gebe aber viele verschiedene Produkte. Ihr Mann, der tierschutzqualifizierter Hundetrainer ist, unterstützt sie. "Es ist nicht einfach ein "wir haben's hier, wir verkaufen's und es ist uns egal", gibt die Feldkircherin zu verstehen. "Alles, was ihr hier drinnen seht, nehmen wir selbst für unsere Hunde." Ausnahme ist hier das mittlerweile ausgebaute Sortiment für Katzen. Die Produkte werden getestet, sind gut überlegt. Sabine Hirsch setzt auf hochwertige Qualität. Sie setzt auf besondere Produkte, die es nicht überall zu kaufen gibt.

Auch ihre Tochter ist mit von der Partie. ©VOL.AT/Mayer

Ein Tante-Emma-Laden für Tierbedarf. ©VOL.AT/Mayer

Video: Sabine Hirsch im Gespräch

Am 26. und 27. August findet die große Eröffnung des fixen Standorts des "Mobilen Rabauken Shop" statt. Der Shop in der Rhetikusstraße 5a in Tosters ist am Eröffnungswochenende (Samstag und Sonntag) jeweils von 8:30 bis 16 Uhr geöffnet. "Da freuen wir uns schon wahnsinnig drauf", erklärt Hirsch gegenüber VOL.AT. Ab Montag ist Sabine Hirsch von 9 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr für alle Hunde- und Katzenbesitzer da.

