Mobiler Rabauken Shop: Mit Tierbedarf bis ins Montafon

Sabine Hirsch aus Feldkirch betreibt Vorarlbergs erstes mobiles Tierbedarfsgeschäft. Sie ist von Feldkirch aus im ganzen Ländle unterwegs.

Gemeinsam mit ihrer Labrador-Retriever Hündin Daya ist Sabine Hirsch seit zwei Monaten mit dem Kleinbus auf Achse. Die Idee zum mobilen Tierbedarfsgeschäft kam ihr wie von selbst, als sie Werbung für die Hundeschule ihres Mannes, die "unermüdlichen Rabauken" in Feldkirch-Tosters machte. Daher auch der Name "Mobiler Rabauken Shop". "Ich bin der erste mobile Rabaukenshop in Vorarlberg. In ganz Österreich", erklärt Hirsch im VOL.AT-Gespräch.