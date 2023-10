Westliga: Röthis gegen Reichenau im Livestream und Liveticker

Vorderländer brauchen im Abstiegskampf dringend Zähler.

Der Ticker vom Spiel Röthis vs Reichenau

„Ein Punkt ist das Minimalziel, aber wir können mit einer guten Leistung auch gewinnen“, sagt SC Röthis Cotrainer Daniel Summer vor dem Heimspiel am Sonntag, 16 Uhr, Live auf VN.at gegen das Überraschungsteam und Tabellendritten SVG Reichenau aus Tirol. Die Vorderländer setzen auf die Heimstärke und das Kollektiv. Röthis hat aus den letzten drei Heimspielen fünf Zähler eingefahren. Die Röthner haben im Angriff ihre Schwächen. Zehn Kaderspieler, davon haben acht Kicker einmal ins Schwarze getroffen, trugen sich in die Torschützenliste ein. Vor allem der dreifache Torschütze Arbnor Rexhaj will sein Torkonto erhöhen und für den zweiten Heimerfolg der Vorderländer sorgen. Neu bei den Röthnern: Mit Livio Stückler, David Franz, Mario Bolter, Felix Schöch und Linus Berthold spielt man nun mit einer starken Fünferkette in der Abwehrreihe.