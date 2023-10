Westliga-Kellerderby: Rankweil gegen Wolfurt im Liveticker

Letzter gegen Vorletzter heißt es am Sonntag auf der Gastra.

Der Liveticker vom Derby Rankweil vs Wolfurt

53 (!) Jahre hat FC Wolfurt warten müssen, ehe eine erste Spielberechtigung für die Regionalliga West endlich wieder Wirklichkeit wurde. RW Rankweil kehrte nach vierzehn Jahren Abwesenheit in die höchste Amateurklasse Österreichs wieder zurück. Nun droht beiden Vorarlberger Traditionsvereinen ein Kurztripp in der Drittklassigkeit. Im Kellerderby am Sonntag, 16 Uhr, Gastrastadion, geht es für RLW-Schlusslicht Rankweil und den Vorletzten Wolfurt schon um eine kleine Vorentscheidung im puren Abstiegskampf. Den Rot-Weißen fehlen acht bzw. Wolfurt fehlen sechs Zähler auf einen Nichtabstiegsplatz. Rankweil ist sieben Spieltage bzw. Wolfurt ist neun Runden schon sieglos. In den direkten Aufeinandertreffen hat Wolfurt mit sieben Siegen in Folge und zwei Punkteteilungen klar die Nase vorne. Durch Rankweils Minikader und dem großen Verletzungspech von Wolfurt sind den beiden RLW-Letztplatzierten im ersten Drittel der neuen Westligasaison die Grenzen und Schwächen aufgedeckt worden. Positiv, dass Rankweil Flügelflitzer Mathias Bechter nach mehr als einer einjährigen verletzungsbedingten Pause am letzten Spieltag sein Comeback gegeben hat. Allerdings wird Bechter im Frühjahr aufgrund einer Weltreise im Rankweiler Aufgebot fehlen. RW-Abwehrchef Andreas Malin und Verteidiger Manuel Pose sollten wieder einsatzbereit sein. In Wolfurt feiert Kevin Zehrer nach langer Pause sein Comeback, aber mindestens sieben Kaderspieler der Hofsteig-Elf fehlen. Rankweil-Langzeitcoach Stipo Palinic feiert seinen 62. Geburtstag in seiner Heimat Kroatien, Andreas Schwendinger und Markus Breuss werden Rankweil coachen. „Wollen das wichtige Derby unbedingt gewinnen, aber es braucht eine enorme Leistungssteigerung gegenüber letzter Woche“, sagt Wolfurt Trainer Joachim Baur (44).