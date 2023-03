Wer wurde beim Straßenbahnunfall, an dessen Folgen er starb, für einen Penner gehalten und ins Armenhospital gebracht?

Es war Antoni Gaudí, der berühmte katalanische Architekt, der für seine unverwechselbaren Werke wie die Basilika Sagrada Família in Barcelona bekannt ist. Am 7. Juni 1926 wurde Gaudí von einer Straßenbahn erfasst und aufgrund seines bescheidenen Erscheinungsbildes und seiner schäbigen Kleidung für einen Bettler gehalten. Er wurde in das Hospital de la Santa Creu gebracht, ein Krankenhaus, das auch als Armenhospital bekannt war. Gaudí verstarb drei Tage später, am 10. Juni 1926, an den Folgen seiner Verletzungen.