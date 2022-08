Arzt schockt Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

Mediziner erzählt in TV-Show, was sich Männer offensichtlich als "Liebesbeweis" alles so gerne einführen.

Drei Millionen Euro liegen in einer Aktionswoche bei "Wer wird Millionär?" im Pott der Quizshow. Ein Mediziner ging trotzdem locker an die Sache heran - und verblüffte mit abgedrehten Anekdoten aus seinem Berufsalltag. Besonderes ein ungewöhnlicher Liebesbeweis machte Moderator Günther Jauch stutzig und dieser hakte natürlich nach.

Was sich Männer gerne hinten und vorne einführen



"Es gibt viel, was sich Männer scheinbar gerne hinten und vorne einführen. Ob es nun Bälle sind oder auch mal …“ Und an einen Fall konnte sich der Mediziner besonders gut erinnern. „Wenn man zum Beispiel zum Hochzeitstag der Ehegattin ein besonderes Geschenk machen möchte, hat man dann vielleicht mal eine Rose in der Harnröhre stecken. Geht natürlich schwer wieder raus“, beruhigte Zekihan Büyükyilmaz aber auch gleich.

Rose hakte sich fest

Jauch ganz erstaunt: "Ein Rose?" Darauf antwortet der Arzt. „Ja, wie beim Bachelor, sozusagen. Sie sollte vorne stecken. Also, sie steckte auch vorne.“ Das Problem: Die Rose ging nicht mehr raus, hatte sich festgehakt."

