Wer steht noch zur SPÖ? Ritsch und Leiter verzichten auf Partei-Logo

Vor der Gemeinderatswahl fiel bei den Präsentationen zweier prominenter Kandidaten auf, dass nirgendwo ein Logo ihrer Partei zu sehen war.

Im Jänner sind in Vorarlberg viele Bürgermeisterkandidaten in den Wahlkampf für die Gemeindevertretungswahl 2020 gestartet. Darunter auch Michael Ritsch in Bregenz und Mario Leiter in Bludenz.