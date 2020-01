Bludenz: Mario Leiter startet in den Wahlkampf

Als letzte der Bludenzer Fraktionen startete Vizebürgermeiser Mario Leiter mit seinem Team in den Wahlkampf.

Am 15. März finden in Vorarlberg die Gemeinderatswahlen statt. In Bludenz will Vizebürgermeister Mario Leiter (SPÖ) der ÖVP den Bürgermeistersessel streitig machen. Bei den letzten Wahlen vor fünf Jahren scheiterte Leiter bei der Stichwahl zum Bürgermeister knapp an Bürgermeister Mandi Katzenmayer.