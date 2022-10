Weniger Nebel am Bodensee wegen Klimaerwärmung

Auch wenn ein vernebelter Bodensee dem Klischee entspricht: Die Realität sieht anders aus. Denn am Bodensee gibt es immer weniger Stunden Nebel.

Klare Abnahme der Nebelstunden

Während in den 1980er-Jahren nach Messdaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 400 oder gar 600 Nebelstunden im Jahr die Normalität gewesen seien, würden diese Werte seit 2000 kaum noch erreicht. Fünfmal habe es seither sogar weniger als 200 Nebelstunden im Jahr am See gegeben.