Bodensee-Pegel nähert sich historischem Tiefstand

Nicht nur Mensch und Tier haben mit der enormen Hitze zu kämpfen: Auch auf den Bodensee hat das Wetter großen Einflus. Der Wasserstand nähert sich aktuell einer Tiefmarke.

Wenig Schnee und frühe Schmelze im Winter sowie große Hitze und praktisch kaum Niederschlag im Sommer - kein Wunder, dass der Wasserpegel des Bodensees derzeit nicht in höchste Höhen schießt. Ganz im Gegenteil. Der Stand nähert sich einem für die Jahreszeit historischen Tiefstwert. Derzeit beträgt der in Bregenz gemessene Pegel 340 Zentimeter - das ist nur knapp über dem historischen Tiefstand von 321 Zentimetern.

Zum Vergleich: Vor genau einem Jahr, am 21. Juli 2022, betrug der Wasserstand 483 Zentimeter, also fast eineinhalb Meter mehr. Für Fische ist das zwar noch genug Wasser, jedoch nicht für die Schifffahrt: So musste die Schiffsverbindung Rorschach-Rheineck bereits vorübergehend eingestellt werden, auch andere Kurslinien könnten ausfallen.