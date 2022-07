Dem Bodensee geht's gut

Alexander Dürregger sprach in "Vorarlberg LIVE" über die Auswirkungen der Hitzewelle auf den Bodensee.

Warmes Wasser

Der Sauerstoffgehalt sei jedoch nach wie vor sehr gut. "Wir messen den See in der Sommersaison an unseren zehn Messstellen fünf Mal. Die letzte Messung hat wieder ein positives Ergebnis gebracht. Der Bodensee ist in einem sehr guten Zustand", beruhigt Düregger. Ungewöhnlich hoch ist die Wassertemperatur. Am Montag lag diese bei bis zu 27 Grad. "Doch für die Fische ist das bei der vorhandenen Tiefe kein Problem. Die können sich in Bereiche zurückziehen, wo das Wasser viel kälter ist", sagt Düregger.