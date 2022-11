Welche Winterbereifung in Nachbarländern Pflicht ist

In Europa gibt es keine einheitliche Regelung, wie der ÖAMTC informiert. Teils sei mit hohen Strafen zu rechnen.

In Österreich gilt seit Anfang November (bis 15. April) die situative Winterausrüstungspflicht. "Im benachbarten Ausland gelten jedoch teils andere Bestimmungen bezüglich Winterbereifung – über diese sollte man sich vor einer Fahrt zum Adventmarkt oder in den Skiurlaub unbedingt informieren, so entgeht man auch den teils hohen Strafen", rät Touristik-Expertin Erika Dworak.