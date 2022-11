Achtung! Ab 1. November gilt die Winterreifenpflicht

Nicht vergessen: Ab 1. November sind Winterreifen am Auto zumindest bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen, wie Eis und Schnee, Pflicht.

Auch im Herbst sinnvoll

Die Herbsttage sind im Moment so warm und sommerlich, dass man vielleicht noch gar nicht an den Winter denkt, aber auch schon im Herbst werden die Fahrbahnbedingungen schlechter: Sinkende Nachttemperaturen, Frost auf Fahrbahnbrücken und Straßen in bewaldeten oder exponierten Gegenden, teils sogar schon mit Schneefall, sind auch Teil dieser Jahreszeit. Winterreifen und ihre speziellen Haftungseigenschaften sind daher auch schon jetzt sinnvoll.

Die Winterreifenpflicht

Auf der Seite der österreichischen Bundesverwaltung ist zu lesen: " Pkw und Lkw mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht bis zu 3,5 t dürfen während des Zeitraumes 1. November bis 15. April bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen wie insbesondere Schneefahrbahn, Schneematsch oder Eis nur dann in Betrieb genommen werden, wenn an allen Rädern Winterreifen angebracht sind."

Wichtig: Profiltiefe beachten!

Alte Reifen austauschen

Nur geprüfte Schneeketten

Ganzjahresreifen bedingt tauglich

Die Verwendung von Ganzjahresreifen kann dann sinnvoll sein, wenn ein ausreichender Kompromiss aller geforderten und gewünschten Eigenschaften ausreicht und beispielsweise auch dann, wenn man überwiegend in der Stadt unterwegs ist, eine relativ geringe Jahresfahrleistung zurücklegt und das Fahrzeug an Tagen mit ausgeprägten winterlichen Fahrbahnverhältnissen stehen lässt.

Tipp: Reifendruck checken

Zudem kann man den Reifenwechsel als Gelegenheit nutzen, in der Betriebsanleitung des Autos und am Reifenfülldruckaufkleber am Fahrzeug selbst nachzulesen, wie hoch der Reifendruck laut Hersteller sein soll. Ein geringer bzw. verminderter Luftdruck ist sehr gefährlich und kann zu Schäden am Reifen sowie zu Unfällen führen. Zudem verursacht er auch einen erhöhten Kraftstoff- oder Stromverbrauch bei Elektrofahrzeugen.