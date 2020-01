Weißer Ring: Das legendäre Rennen live aus Lech

Samstag fällt der Startschuss für das legendäre Rennen am Arlberg. Ab 9:00 Uhr hier im Live-Stream.

Viele bekannte Namen fuhren schon beim legendären Rennen in Lech mit. Darunter Marc Girardelli, Andreas Goldberger oder David Coulthard.

Madloch gesperrt

Der Ablauf 2020

Die Sieger des letzten Jahres

Die Sieger des "Weißen Ring"-Rennens von 2019 hießen Riccardo Rädler bei den Männern und Alexandra Scheyer bei den Damen. Titelverteidigerin Scheyer hat das Rennen inzwischen zum bereits dritten Mal gewonnen und blickt entspannt auf die Neuauflage in diesem Jahr:

"Ich freu‘ mich einfach nur auf dieses Rennen. So wie ich das in den letzten Jahren auch getan habe", so Scheyer gegenüber der VN.