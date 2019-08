Neu und doch legendär: Der weiße Ring feiert Premiere

Am 17. August 2019 findet „Der Weiße Ring – Die Trailchallenge“ das erste Mal in Lech auf 28,9 Kilometer und 2300 Höhenmetern statt. Die Strecke des legendären „Weißen Rings“ erwacht ab diesem Jahr auch im Sommer zum Leben. Dort, wo im Winter das angesagteste Skirennen des Arlbergs stattfindet, wird in wenigen Tagen die Trailrunning Szene gastieren. Auf der Strecke zwischen Lech, Zürs und Zug warten wunderschöne Anstiege, flache Passagen und schnelle Abstiege auf rund 400 Teilnehmer. Das bedeutet, die Ski bleiben zuhause, dieses Mal werden in Lech Trailrunning- und Wanderschuhe benötigt.