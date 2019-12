„Weiss“: Intuitive Küche in traditionsreichen Gemäuern

Japan, Dänemark und jetzt Bregenz: Die junge Spitzenköchin Milena Broger kehrt mit internationalen Erfahrungen ins Ländle zurück und eröffnet im Herzen von Bregenz 2020 das „Weiss“

„Es gibt noch viel zu tun“, erklärt Milena Broger beim Besuch von WANN & WO in der Bregenzer Anton-Schneider-Straße. Hier, wo zuletzt das „Füxl“ betrieben wurde, nimmt gerade der Traum der Bregenzerwälder Spitzenköchin Milena Broger und ihren beiden Geschäftspartnern Erik Pedersen und Theresa Feurstein Gestalt an. Im „Weiss“ wollen die drei ab kommendem Frühjahr wieder all jene Gäste willkommen heißen, die kulinarische Highlights in lockerer Atmosphäre genießen möchten. Den Plan, sich eines Tages mit einem eigenen Restaurant selbstständig zu machen, tragen Milena und Erik, die auch privat ein Paar sind, schon länger mit sich herum. Dass sie für diesen Traum allerdings in Vorarlberg sesshaft werden, hätte sie zunächst nicht gedacht. Auch Asien wäre denkbar gewesen. „Als wir dann durch Theresa von dem Projekt erfuhren, hat es sich einfach richtig angefühlt, dem Saisonleben den Rücken zu kehren“, erklärt die 27-jährige Bregenzerwälderin.