Weiler mit unsicherer wirtschaftlicher Entwicklung

Weiler . Finanzbetreuer Edgar Palm präsentierte der Gemeindevertretung von Weiler den Rechnungsabschluss 2021, wobei der Finanzierungshaushalt mit einem Überschuss in Höhe von 1,1 Millionen Euro abschließt und somit mit einer Gesamtsumme von 6.731.347 Euro um 1.782.353 Euro unter dem Budget liegt.

Gebühren-Einnahmen kontinuierlich gewachsen

Im Ergebnishaushalt für das vergangene Jahr musste hingegen ein Verlust in Höhe von 264.423 Euro verbucht werden. Erfreulicherweise haben sich allerdings nach dem coronabedingten Einbruch der eigenen Steuern diese 2021 wieder erholt und haben beinahe das Niveau von vor der Krise erreicht. Bei den Ertragsanteilen konnte so Dank dem Finanzierungspaket des Bundes das Jahr 2019 sogar übertroffen werden. Die Einnahmen aus den Gebühren zeigten sich von den wirtschaftlichen Turbulenzen unbeeindruckt und sind in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen.