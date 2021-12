Weihnachtswunder für Magdalena: "Bitte macht alle mit!"

Magdalena aus Lustenau hatte Anfang Dezember ihre vorraussichtlich letzte Chemotherapie in Innsbruck. Um bald wieder ganz gesund zu werden, hat die Zwölfjährige auch heuer einen großen Wunsch.

"Die Chemo hat gut angeschlagen und sie ist so happy und froh es bald geschafft zu haben", berichtet Magdalenas Papa. "Sie hat vor Freude geweint bald wieder ganz gesund zu werden. Das haben wir euch allen zu verdanken. Ihr habt ihr so viel Glück und Hoffnung gegeben."

Auch Magdalena möchte sich bei den VOL.AT-Lesern, und allen, die an sie geglaubt haben, bedanken. "Es war ein sehr schönes Gefühl, dass es noch Menschen gibt, die einem so viel Kraft geben weiter zu kämpfen. Trotzdem war es nicht immer leicht für mich, es gab Tage an denen es mir gut ging und dann wiederum Tage, an dem es mir nicht gut ging, aber ich habe alle diese Tage gemeistert, so gut ich eben konnte", erzählt die Lustenauerin.