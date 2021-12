Weihnachtskonzert mit Nina Fleisch und Ekki Breuss

Sängerin Nina Fleisch und Gitarrist Ekkehard Breuss laden zum Winterkonzert in die Schoren-Kirche ein.

Kirche als Location

„Akustik und Stimmung in einer Kirche sind unschlagbar. Und die besinnliche Atmosphäre gibt es gleich dazu“ sagt Ekkehard Breuss. Auch die ersten Adventskonzerte der beiden Musiker im Jahr 2019 fanden schon in Kirchen statt und waren ein voller Erfolg. „Für unsere Konzertreihe könnte ich mir keinen besseren Ort als eine Kirche vorstellen“ sagt Nina Fleisch. „Man muss sich nur warm genug anziehen, damit man das Konzert geniessen kann“ ergänzt sie noch augenzwinkernd. In diesem Sinne: Vergesst die Schals, Handschuhe und Winterstiefel nicht und kommt aufs Konzert:

FR, 17.12., 18 Uhr: DORNBIRN Schoren, Bruder Klaus Kirche

SA, 18.12., 16 Uhr: ALTACH, St. Nikolaus Kirche

SO, 19.12., 16 Uhr: RANKWEIL, St.-Peters-Kirche

(Bitte beachte die aktuellen COVID-Bestimmungen. Einlass: 45 min vor Konzertbeginn. Mehr Infos auf www.diefleisch.com und ekkmann-sounds.com)

Programm: Herzen erreichen

In allem, was Nina und Ekki zusammen musikalisch tun, ist ihr oberstes Ziel, die Herzen anderer zu erreichen. Denkanstöße, Impulse geben. Deshalb stellen die beiden ihr Programm für die Winterkonzerte so zusammen, dass das Publikum eine stimmungsvolle, aber auch tiefsinnige Zeit erlebt, träumen kann und vielleicht sogar ein bisschen philosophisch gestimmt und dankbar aus den Konzerten hinausgeht.

