WEF sorgte für Hochbetrieb in Altenrhein

Rund 1500 Privatjets landen während des Weltwirtschaftsforums an den Flughäfen rund um Davos. Viele davon auch in Altenrhein.

Hochbetrieb herrscht dieser Tage in Altenrhein. „Wir haben in dieser Woche in etwa das vierfache Volumen einer normalen Woche“, fasst Thomas Mary, Pressesprecher der People's Air Group, gegenüber den "Vorarlberger Nachrichten" die rund 400 Flugbewegungen in Zahlen.