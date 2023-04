Wechseln Sie jetzt Ihren Gas- und Stromanbieter?

Mit der Preiserhöhung ist die illwerke vkw nicht mehr der günstigste Gasanbieter im Ländle. Denken Vorarlberger über einen Wechsel des Strom- und Gasanbieters nach?

Bisher war die illwerke vkw der günstigste Gasanbieter in Vorarlberg. Mit der Erhöhung Anfang April hat sich das geändert. Vorarlberger Haushalte könnten durch einen Wechsel des Anbieters bis zu 770 Euro sparen. VOL.AT hat sich umgehört, ob Vorarlberger nun über einen Wechsel des Strom- und Gasanbieters nachdenken.

So denken Vorarlberger

Über einen Anbieterwechsel denke er eigentlich nicht nach, erklärt Lino aus Dornbirn. "Wir sind zu zweit im Haushalt und ich denke, dass werden wir jetzt die nächste Zeit auch noch schaffen", erklärt er. Sollten die Preise noch extrem ansteigen, wäre ein Wechsel für ihn denkbar. "Es ist halt einfach so, dass es teurer wird", meint er. Hoffentlich werde es bis in ein, zwei Jahren wieder günstiger.

Bisher nicht damit beschäftigt

Wechsel durchaus denkbar

Gas habe er keines, so Norbert aus Wolfurt. Bezüglich des Stromes entwickle er sich momentan weiter und bekomme im Juni eine Photovoltaik-Anlage. "Dann schaue ich mir mal an, wo man da am günstigsten fährt", meint er. Ein Wechsel sei durchaus möglich, wenn es einen Besser-Bieter gebe. Nach einem Jahr könne er ja wieder zur vkw wechseln. Er verstehe nicht ganz, warum die illwerke vkw für das Ländle nicht automatisch der günstigste Anbieter sei und bleibe.