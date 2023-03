Die günstigsten im Westen

Landeshauptmann Markus Wallner sprach am Freitag mit Moderator Marc Springer (VOL.AT-Chefredakteur) bei "Vorarlberg LIVE" über die aktuellen Turbulenzen rund um die Strompreise und die Hilfsmaßnahmen der Landesregierung.

"Auch nach dem 1. April wird es so sein, wie auch immer das ausgeht, dass man in ganz Österreich und dem Bodenseeraum keine Kilowattstunde günstiger bekommt als bei illwerke vkw", betont Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Freitagabend in Vorarlberg LIVE.