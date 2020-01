Wechsel zu den Grünen in der Vorarlberger Kommunal-Politik

Bürgerliste "Höchste Zeit" wird zu "Höchste Zeit und die Grünen".

Zwei Monate vor den Gemeinderatswahlen in Vorarlberg kommt es in der Gemeinde Höchst zu einer politischen Veränderung. Johannes Rauch und die Grünen Vorarlberg bekommen Zuwachs auf Gemeindeebene. Die

bisher parteiunabhängige, aber grünnahe Höchster Bürgerliste "Höchste Zeit" wird bei der Wahl am 15. März als grüne Gemeindegruppe antreten.

Unter dem Namen „Höchste Zeit und die Grünen“.