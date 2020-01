Rauch zur CO2-Steuer: "Es muss sich niemand fürchten"

Vor der von der neuen Bundesregierung geplanten CO2-Steuer müsse sich keiner fürchten, auch nicht die Pendler, sagt Johannes Rauch, Chef der Vorarlberger Grünen.

Zuerst sollen die Lohnsteuern gesenkt und die NoVA für jene Autos erhöht werden, die viel Treibstoff verbrauchen. Erst dann soll die ökosoziale Steuerreform voll greifen. Es soll also Arbeit entlastet und nicht-erneuerbare Ressourcen stärker besteuert werden. So sollen beispielsweise Flugtickets teurer werden. Trotzdem müsse sich niemand fürchten, so Rauch im Interview mit ORF Vorarlberg. Denn teurer wird Autofahren vor allem für jene, die teure, große Autos fahren, die viel Sprit verbrauchen.