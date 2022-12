Wechsel in der Halbzeit

In "Vorarlberg LIVE" sprach der Dornbirner "Noch"-Vizebürgermeister Markus Fäßler über seine Zeit in der Stadtpolitik.

Als einer der größten Meilensteine der letzten zwei Jahre bezeichnete Fäßler, der auch weiterhin Stadtrat für Tiefbau bleibt, die Rappenlochbrücke. In dieser Woche sei man bei den Vorspannarbeiten angekommen. "Im Frühsommer bzw. Frühsommer dürfte die Brücke befahrbar sein", stellte Markus Fäßler am Dienstag im Gespräch mit Moderatorin Magdalena Raos in der Sendung Vorarlberg LIVE in Aussicht. Zur Sprache kam auch das Budget. Wie berichtet hat die Stadt Dornbirn für das kommende Jahr ein Rekordbudget aufgestellt. Gleichzeitig kommt es in allen Abteilungen zu massiven Einsparungen. Wie das zusammenpasst? Das Budget sei nur vom Zahlenwert her ein Rekordbudget, betonte Fäßler und verwies unter anderem auf die derzeitige Inflation. In den letzten Jahren habe man in diesem Bereich eine Steigerung von 2,5 bis drei Prozent gehabt, mittlerweile sei man etwa bei den Bauskosten bei 15 bis 20 Prozent angekommen.