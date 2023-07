Wassermangel beim Brand der Firma Loacker in Lustenau?

Reine Vorsichtsmaßnahme

"Der Löschtankbehälter wäre irgendwann leer geworden. Und wir hätten nicht so viel Wasser reinbekommen, wie wir benötigt hätten", so Schmid. Um aber durchgehend mit voller Kraft gegen das Feuer kämpfen zu können, wurden vorausschauend zusätzliche Tankfahrzeuge angefordert und auch Pumpen an den umliegenden Gewässern installiert. Dieses Vorgehen war laut dem Einsatzleiter besonders wichtig, da die Halle beim Eintreffen bereits im Vollbrand stand und drohte auf einer weitere Halle, in welcher Tonnen von Papier gelagert wird, überzugreifen.