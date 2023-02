Was momentan beim Emser Rathausquartier passiert

Neues Zentrum für die Stadt



"Es ist ein riesiges Loch"

In den nächsten Jahren entsteht also ein neues Zentrum für die Stadt Hohenems. Noch sieht man davon aber nicht viel – abgesehen von einer Großbaustelle: "Es ist ein riesiges Loch, dass wir grade haben in Hohenems", meint auch der Leiter der Bauabteilung. Derzeit laufen die Arbeiten an der zweigeschossigen Tiefgarage.