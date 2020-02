Was Menschen aus Liebe so alles anstellen

Es geht um das Privateste im Leben, es geht um das, was zwei Menschen füreinander empfinden. Doch manchmal muss es raus - die Liebe ruft dann nach großen, öffentlichen Gesten.

Acht dieser außergewöhnlichen Gesten sind in den nachfolgenden Punkten zusammengefasst.

Coverboy

Den Valentinstag 2016 hat ein verliebter Brite dazu genutzt, die Leserschaft des "Observer" an seinen Gefühlen teilhaben zu lassen. Für das Titelblatt des Magazins ließ er sich auf Knien mit Verlobungsring ablichten und stellte damit die Frage: "Willst du mich heiraten, Katie?" Die Auflösung twitterte er: "Sie hat Ja gesagt."

Durchsuchung

Bei einer vermeintlich wegen Schmuggelverdachts angeordneten Lastwagendurchsuchung hat ein deutscher Polizist im Juni 2019 seine Braut gefunden. Als er Kartons in dem Lkw wegstellte, wurde dahinter plötzlich seine Freundin sichtbar. Die junge Frau hatte sich mit dem Vorgesetzten des Polizisten und einem Radiosender verbündet, um ihrem Schatz im Laster die große Frage zu stellen. Die Antwort: "Ja, natürlich will ich dich heiraten!"

Geduldsprobe

Einen ganzen Winter hat ein junger Bauer in Bayern gewartet, bis er seiner Liebsten die Frage präsentieren konnte. Den XXL-Schriftzug "Mogst mi heiran?" hatte er im Herbst 2018 in seinem Gerstenfeld ausgesät. Die Ernte: Getreide und das erhoffte "Ja".

Ein etwas anderer Antrag von einem Bauern in Bayern.

Große Bühne

Deutschlands größte Silvesterparty wählte ein Verliebter, um vor Tausenden Zeugen auf der Bühne am Brandenburger Tor in Berlin seiner Partnerin einen Heiratsantrag zu machen. Sein Mut wurde belohnt - sie sagte zum Start in die 20er Jahre "Ja".