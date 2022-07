Was machen Feldkirch und Frastanz auf Kim K's Hintern?

Bei einer Modeschau in Paris ist wieder einmal Kim Kardashians Hintern im Mittelpunkt des Interesses gestanden. Allerdings diesmal mit Vorarlberg-Bezug.

Wie kommen Feldkirch und Frastanz im Stil eines Band-T-Shirts mit Tour-Daten auf den Hintern von Reality-Star und Super-Promi Kim Kardashian? Plant die Amerikanerin etwa Besuche in Vorarlberg?

all

all

self

self

Wie zahlreiche Medien berichten, schließlich sind auf dem wohl bekanntesten Hintern der Welt die Namen mehrerer, hauptsächlich europäischer Ortschaften zu lesen, hat die Erklärung nicht mit Kim direkt, sondern mit dem Modelabel, das die Kardashian in Paris getragen hat, zu tun.

all

all

self

self

all

all

self

self

Das Stück ist von Balenciaga

all

all

self

self

Mit einem Besuch von Kim Kardashian in Frastanz oder Feldkirch ist also eher nicht zu rechnen. Aber vielleicht freut sich die eine oder andere so zu medialem Ruhm gekommen Gemeinde darüber, auf dem vielleicht meist fotografierten Hintern der Welt verewigt zu sein.