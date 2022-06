Schlüpfriges Geständnis von Kim Kardashian

Nicht jugendfrei! Kim Kardashian hat verraten, warum sie Pete Davidson unbedingt kennenlernen wollte

In der achten Folge der Show "The Kardashians" gab Kim Kardashian erstmals Einblicke in ihre Beziehung zu Pete Davidson. Und die waren nicht jugendfrei.

Kim Kardashian: "Ich hörte von seinem ..."

„Ich hörte von seinem großen Penis“, sagte sie in der Reality TV-Show "The Kardashians" und sprach von "BDE". Das ist die Abkürzung für „Big Dick Energy“.

Kim war "DTF"

Zudem verriet Kim, wie sie den Comedian näher kennenlernte, nachdem sie ein Auge auf ihn geworfen hatte, und warum sie die Beziehung zunächst geheim hielt. Am Anfang wollte sie keine ernsthafte Beziehung, sie sein einfach "DTF" (Abkürzung für "Down to ..." - sinngemäß auf Deutsch: Bereit für Sex) gewesen. „Ich muss einfach … mein Leben in Schwung bringen … Ich war im Grunde einfach nur DTF.“ Doch offensichtlich hat sich das alles doch etwas anders entwickelt und Kim ist jetzt mit Pete Davidson glücklich liiert. (VOL.AT)