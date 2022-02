Was in Bregenz abläuft ist "mit keiner Silbe zu dulden"

Der Bürgermeister von Bregenz Michael Ritsch ist zu Gast bei "Vorarlberg LIVE". Er berichtet über die aktuell täglichen Corona-Demonstrationen in der Innenstadt.

Am Donnerstagabend ist der Bürgermeister von Bregenz Michael Ritsch zu Gast bei "Vorarlberg LIVE". Zu den derzeiten Corona-Demonstrationen in Bregenz stelle er klar: " Viele erwarten sich, dass der Bregenzer Bürgermeister die Demos untersagt". Er fügt hinzu: "Wir werden nur darüber informiert". Nachdem er vor kurzem noch Verständnis für die Demonstrationen zeigte, sagt er nun, dass dies "mit keiner Silbe zu dulden" ist.

Ritsch sieht Schweiz als Vorbild

Seiner Meinung nach hätte mehr in Spitalskapazitäten investiert werden sollen. Stattdessen würde viel in die Wirtschaft investiert, vor allem wegen den zahlreichen Lockdowns. Er sagt: "Pflegekräfte haben mehr wie klatschen auch nicht bekommen".

Sind die Demo-Organistoren an der Sache überhaupt interessiert?

Der Bregenzer Bürgermeister sagt, dass er immer in Gesprächen mit Demo-Organisatoren sei. Die Absichten der Organisatoren seien unterschiedlich so Ritsch: "Palm geht es nur darum, dass er bei der nächsten Landtagswahl kandidieren darf". Nach Durchsicht des Partei-Programms stelle sich die Frage, ob man Teil dieser Partei sein wolle - er jedenfalls nicht, meint Ritsch.

Bauprojekte Pipeline und Rathaus

In Bregenz sollen in den nächsten Jahren viele Änderungen und Umbauten stattfinden. Das erste Ziel ist die Fertigstellung der Baustelle an der Pipeline. Zudem gibt es Bauarbeiten im Rathaus und in der Innenstadt "mit dem Ziel, dass die Innenstadt autofrei wird".