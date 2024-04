"Was für ein Clown": Felix Baumgartner attackiert ORF-Wetterexperten

Felix Baumgartner nimmt auf Social Media ORF-Wetterexperten Marcus Wadsak ins Visier.

In den letzten Tagen wurde Österreich von ungewöhnlich hohen Temperaturen für April heimgesucht. In diesem Zusammenhang äußerte sich der ORF-Wetterexperte Marcus Wadsak in der ZiB2 zu diesem Phänomen: "Nachdem noch niemand von uns so was in der Art erlebt hat, würde ich das als sehr ungewöhnlich einstufen, als ein quasi 'Once-in-a-lifetime'-Event, das es wohl aber nicht lange bleiben wird". Die Frage, ob der kommende Sommer ebenfalls extrem heiß werde, ließ Wadsak offen, wies jedoch auf die Wahrscheinlichkeit überdurchschnittlich hoher Temperaturen im Zuge des menschengemachten Klimawandels hin.