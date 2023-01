Klima-Aktivisten: Baumgartner schimpft über "Klebe-Idioten"

Auf Facebook machte der Sportler seinem Ärger über Krumpeck & Co ordentlich Luft.

"Wenn das die letzte Generation ist, die die Welt noch retten kann, sollten wir sie besser untergehen lassen", so Baumgartner über die von ihm so titulierten "Klebe-Idioten". Er habe in seinem Leben viele junge Menschen kennengelernt, "die sich für Klima- und Umweltschutz einsetzen. Die letzte Generation und deren Methoden gehören mit Sicherheit nicht dazu", schrieb der 53-Jährige.