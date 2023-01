Zoff in der ZIB: Claudia Plakolm vs. Klima-Kleberin Krumpeck

"Hahn im Korb" auf die unangenehme Art war Armin Wolf am Montag in der "Zeit im Bild" zwischen ÖVP-Politikerin Claudia Plakolm und "Letzte Generation"-Aktivistin Martha Krumpeck.

Da flogen die Fetzen: In der ZIB2 waren am Montagabend zwei völlig gegensätzliche Frauen zu Gast. Claudia Plakolm, ÖVP-Jugendstaatssekretärin, duellierte sich verbal mit Martha Krumpeck, "Letzte Generation"-Aktivistin und die wohl berühmteste "Klima-Kleberin" in Österreich. Mehr oder weniger verzweifelt, vor allem aber frustriert, versuchten die beiden, einander ihren Standpunkt klarzumachen - mit wenig Erfolg.