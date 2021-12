Warum Silvester-Feuerwerk kein Spaß für Haustiere ist

Knalleffekte und Feuerwerk können Hund und Katze verschrecken oder in Panik versetzen. VOL.AT hat im Tierschutzheim nachgefragt, wie man Tiere beruhigen kann.

Tieren eine ruhige Oase bieten

Besitzer sollen versuchen, die Tiere beruhigen und auf sie einzugehen. Ein Weg sind hiere laut dem Tierpflegeleiter beruhigenden Tropfen. Man könne an Silvester aber auch in eine Gegend ausweichen, in der keine Knallerei stattfinde. "Natürlich auch zu Hause, indem man wirklich die Läden runtermacht", meint er. Man solle versuchen, den Lärm so gut wie möglich zu isolieren und den Tieren auch eine ruhige Oase bieten. Hunde solle man nur Vormittags ins Freie und nicht von der Leine lassen. "Ein Tier kann so schnell erschrecken - speziell ein Hund", verdeutlicht Milohnic.