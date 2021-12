Keine Tiere unterm Baum: Wie Weihnachten im Tierschutzheim abläuft

Auch zu Weihnachten gibt es im Tierschutzheim einiges zu tun. Warum derzeit die Vermittlungen gestoppt sind und wie Weihnachten abläuft, erklärt Tierpflegeleiter Marco.

"In diesem Jahr haben wir wieder zu drei Wochen", erklärt Marco Milohnic, Tierpflegeleiter im Tierschutzheim in Dornbirn. "Wir starten aber mit der Vermittlung wieder ab dem siebten Jänner." Das hat auch einen ganz bestimmten Grund: "Wir möchten verhindern, dass Tier unterm Weihnachtsbaum landen, dass Tiere einfach schnell schnell geschenkt werden", verdeutlicht Milohnic gegenüber VOL.AT. Das habe in den vergangenen Jahren leider oft unüberlegt stattgefunden.