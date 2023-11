Warum du Koriander entweder liebst oder hasst

Es gibt nur wenige Gewürze, die die Meinungen so stark teilen wie Koriander. In einigen Fällen können unsere Gene für diese Vorlieben oder Abneigungen verantwortlich sein.

Gehörst du zu denjenigen, die von Koriander nicht genug bekommen können und ihn in nahezu jedes Gericht einfließen lassen? Oder gehörst du eher zu denjenigen, die ihn regelrecht abscheulich finden und ihn mit dem Geschmack von Seife in Verbindung bringen?

Liebe oder Hass - Die Genetik entscheidet

Gewöhnung und Kultur

Neben den genetischen Faktoren spielt auch die kulturelle und soziale Prägung eine entscheidende Rolle bei der Frage, wie wir zu Koriander stehen. Offensichtlich beeinflusst die Verbreitung des Gewürzes in der heimischen Küche unsere Vorlieben. In Regionen wie Südostasien, Lateinamerika und dem Nahen Osten, in denen Koriander in vielen Gerichten einen festen Platz hat, zeigen nur etwa drei Prozent der Bevölkerung eine Ablehnung gegenüber dem Kraut. Im Gegensatz dazu, in Europa, wo Koriander vielerorts immer noch als exotisch betrachtet wird, lehnen etwa 17 Prozent das Gewürz ab.